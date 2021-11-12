Решающий день на COP26

В Глазго завершаются важные международные переговоры по климату. Страны-участницы конференции ООН COP26 признали острую необходимость сокращения использования ископаемого топлива, чтобы сдержать рост глобальных температур в пределах 1,5 градусов Цельсия.

В последний день саммита ожидается принятие итогового документа с правилами реализации соглашения по климату и планами адаптации к последствиям, которые уже не удастся предотвратить

На переговорах царит атмосфера сотрудничества, но многие важные вопросы все еще не согласованы, заявил председатель Конференции Алок Шарма. "Предстоит ещё много работы. Встреча заканчивается в пятницу вечером. Время уходит", — сказал он.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил уверенность, что обещания сторон невозможно реализовать, не прекратив инвестиции в ископаемую энергетику. "Мы все еще идем по пути к катастрофическому повышению температуры, значительно выше 2 градусов Цельсия, поэтому необходимо добиваться устойчивого и быстрого сокращения выбросов уже в этом десятилетии", — сказал генсек ООН.

Многие эксперты и активисты называют саммит провальными. Дженнифер Морган, исполнительный директор Greenpeace, говорит: "10 дней назад президент США Джо Байден приехал в Глазго и заявил — времени на споры с собой, на то, чтобы занять выжидательную позицию, нет, но все гораздо хуже, сам президент Байден выбирает неверную позицию, и на переговорах наступил решающий момент".

Одним из достижений конференции в Глазго наблюдатели называют создании Альянса против использования нефти и газа , в который вошли одиннадцать стран, в том числе Ирландия, Франция, Дания и Коста-Рика.