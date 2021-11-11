COP26: "Начинать надо уже сейчас"

Обещания сторон COP26 будет невозможно реализовать, не прекратив инвестиции в ископаемую энергетику. Об этом заявил генеральный секретарь ООН, обращаясь к участникам климатического саммита.

Антониу Гутерриш, Генсек ООН:

"Обещания уходят в пустоту, пока ископаемое топливо получает триллионы в субсидиях, как о том говорит МВФ. Или пока страны продолжают строить угольные электростанции, или пока углерод не имеет цены, искажая решения рынков и инвесторов. Каждая страна, каждый город, каждая компания, каждая финансовая организация должны радикально, надёжно и прозрачно снижать выбросы и декарбонизировать свои проекты, начиная прямо сейчас".

Одним из главных обещаний COP26 стал призыв ограничить потепление 1,5 градусами до конца века, по сравнению с двумя градусами, заложенными в Парижское соглашение по климату. Прогнозы ООН, обнародованные на COP26, говорят о том, что если ничего не делать, то к 2100 году планета нагреется в среднем на 2,7 градуса.

Фернанда Карвальу, Всемирный фонд дикой природы:

"Я бы отметила три вещи. Призыв к странам пересмотреть задачи на 2030 год в сторону 1,5 градусов жизненно важен. Постепенный отказ от ископаемого топлива и субсидий в эту отрасль был бы великолепным достижением, поскольку он связал бы обсуждения на COP26 с дискуссиями в рамках "семёрки" и "двадцатки". Я думаю, в этом случае мы начнём отвечать призывам улицы".

Представленный накануне проект итогового заявления сторон не вызвал восторга у экоактивистов: по словам сторонников Греты Тунберг, обещания вроде бы нужные, но в их практической реализации есть большие сомнения.