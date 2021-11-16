Москва ждёт одобрения "Спутника V" к концу года

Россия с 1 декабря увеличивает число регулярных авиарейсов в Италию, Вьетнам, Киргизию, Казахстан и Азербайджан. Об этом во вторник сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

Так, дважды в неделю будут осуществляться рейсы в Рим, Хошимин и Нячанг. Запустят по одному рейсу в неделю в Бишкек и Ош, а также по одному рейсу из каждого российского международного аэропорта в Иссык-Куль. Число рейсов в Баку из Москвы вырастет до 14 в неделю, из аэропортовдругих городов, открытых для международного авиасообщения, - до двух в неделю. По три раза в неделю можно будет летать из аэропорта Жуковский в Казахстан: Нур-Султан, Алма-Ату и Шымкент.

За минувшие сутки число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России составило 36 818, по данным оперштаба. Это минимум с 27 октября. Причем в Санкт-Петербурге заразившихся больше, чем в Москве (3 131 человек против 2 606). Число летальных исходов увеличилось по сравнению с предыдущими сутками: 1 240 против 1 211 днем ранее.

Центр им. Гамалеи располагает практически всеми вызывающими опасения образцами штаммов нового коронавируса, сообщил во вторник руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра им. Гамалеи Владимир Гущин. По его словам, сегодня основной циркулирующий вид вируса в России - вариант "Дельта", а также его подвиды.

Российский фонд прямых инвестиций ожидает одобрения Всемирной организацией здравоохранения российской вакцины против коронавируса "Спутник V" до конца 2021 года, заявил в свою очередь глава РФПИ Кирилл Дмитриев в эфире "Блумберг ТВ".