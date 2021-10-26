В России активизировались мошенники, предлагающие поддельные сертификаты о вакцинации

На фоне продолжающейся пандемии коронавируса в Москве специалисты МЧС провили дезинфекцию Савеловского вокзала. Обработаны зал ожидания, перрон и привокзальная площадь. Для дезинфекции сотрудники чрезвычайного ведомства использовали специальный хлорный раствор, каким обеззараживают воду в бассейнах. Весь процесс занял не более часа. На прошлой неделе был обработан Белорусский вокзал.

Москва, которая занимает первое место в России по числу выявляемых случаев коронавируса, отправится в локдаун 28 октября. За последние сутки в столице зарегистрировано более шести тысяч инфицированных. От ковида скончались 86 пациентов. В целом в стране за тот же период от ковида умерли 1106 человек. Заразились почти 36 с половиной тысяч.

Власти призывают россиян вакцинироваться, поскольку это единственный способ победить вирус. Найти для этого время сейчас проще. Так в Москве в нерабочие дни будут открыты центры вакцинации и экспресс-тестирования на коронавирус.

Кампания по иммунизации населения осложняется не только нежеланием многих отказаться от прививки, или отложить ее. Свою деятельность активизировали мошенники, которые размещают объявления о продаже поддельных сертификатов о вакцинации, и обещают занести данные в базу "Госуслуг" за вознаграждение. Среди нарушителей закона есть и медики. Уголовные дела в отношении сотрудников медучреждений возбуждены в Москве, Ярославской области, Саратове, Башкирии, Татарстане, Санкт-Петербурге, Красноярске и других городах.

По словам директора центра Гамалеи, около 80% заболевших COVID-19 россиян, которые утверждают, что привились, купили документ о вакцинации.

Во вторник замглавы Минцифры РФ Олег Качанов заявил, что портал госуслуг выдаст ошибку, если сканируемый сертификат вакцинации окажется поддельным.