Алексей Навальный претендует на премию имени Сахарова

Алексей Навальный вошел в финальный список претендентов на премию имени Сахарова.

Вместе с ним в тройку финалистов вошли группа из 11 афганских правозащитниц и боливийский политик Жанин Аньес.

Сколько голосов получил каждый из претендентов на премию не сообщается. Голосование по тройке финалистов всегда тайное, чтобы не повлиять на выбор лауреата.

На премию имени Сахарова Алексея Навального выдвинула фракция Европарламента "Обновляя Европу" "за мужество в борьбе за свободу, демократию и права человека". Навального они называют "главным политическим оппонентом" президента России Владимира Путина.

«Алексей Навальный борется за все, за что выступает ЕС в мире: демократию и верховенство закона, правду и свободу. Борьба за ценности, которые мы слишком часто принимаем как должное, в его собственной стране, путинской России, едва не стоила ему жизни. Навальный стал символом угнетения в России, его поддерживают многие простые россияне, которые боятся высказать свое мнение и заслуживают поддержки со стороны ЕС», - говорится в заявлении Ги Верхофстадта, одного из представителей фракции "Обновляя Европу", бывшего премьер-министра Бельгии.

🆕The following three candidates have been shortlisted for the #Sakharovprize 2021 by the @EP_ForeignAff and @EP_Development ‼️



✅Alexei @navalny 🇷🇺

✅Afghan women 🇦🇫

✅Jeanine Áñez 🇧🇴



Stay tuned for the final decision on October 21st! pic.twitter.com/Rh9UBHfYci — Hilde Vautmans (@hildevautmans) October 14, 2021

Премия "за свободу мысли" была учреждена Европейским парламентом в 1988 году и была названа в честь советского ученого и правозащитника Андрея Сахарова. Ее лауреатами становятся люди, внесшие "исключительный вклад в борьбу за свободу мысли, права человека по всему земному шару".

Кандидатами на премию Сахарова могут стать как физические лица, так и организации и ассоциации.

Награда вручается за достижения в одной из следующих областей:

— защита прав человека и его основных свобод, в частности права на свободу слова;

— защита прав меньшинств;

— уважение норм международного права;

— развитие демократии и отстаивание верховенства закона.

В разные годы лауреатами премии имени Сахарова становились Нельсон Мандела, Аун Сан Су Чжи, ООН, общество "Мемориал" и демократическая оппозиция Беларуси.