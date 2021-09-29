Министерство юстиции России в среду провело крупное расширение списка "СМИ-иностранных агентов": туда добавлены 22 человека и две организации. Иноагентами признаны информационные порталы "ОВД-Инфо" и "Медиазона", в списках имён — руководители "Медиазоны" Сергей Смирнов и Пётр Верзилов, а также целый ряд представителей движения "Голос".

"ОВД-Инфо" и "Медиазона" — независимые информационные порталы правозащитной тематики, которые посвящают значительный объём материалов политическим преследованиям в России.

Движение "Голос" называет своей задачей независимое наблюдение за выборами в России в соответствии со "всеобщими универсальными международными избирательными стандартами".

При этом в тот же день из списка иноагентов были исключёны связанные с Алексеем Навальным Фонд борьбы с коррупцией и Фонд защиты прав граждан: как пояснили в минюсте, "в связи с их ликвидацией".

Закон о СМИ, получающих финансирование из-за рубежа, был подписан в 2019 году. Получившие такой статус организации обязаны предоставлять органам подробные данные о своей деятельности и маркировать свои материалы специальной плашкой под угрозой штрафа и блокировки.

Прямого запрета на деятельность это не означает, но, по словам попавших в список, максимально осложняет редакционную работу и распространение информации.

С прошлого года статус "СМИ-иноагента" могут получить и физические лица. Сейчас в списке — 72 пункта.