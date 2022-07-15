Генпрокуратура РФ: The Insider и Bellingcat "представляют угрозу безопасности РФ"

Генпрокуратура признала нежелательной в России деятельность внесенных в РФ в реестр СМИ-иноагентов изданий Bellingcat и Insider, а также чешского Института правовой инициативы Центральной и Восточной Европы.

"По результатам изучения поступивших материалов Генпрокуратурой РФ принято решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности иностранных неправительственных организаций Bellingcat Ltd. (Великобритания), Stichting Bellingcat (Нидерланды), The Insider (Латвия), "Институт правовой инициативы Центральной и Восточной Европы" (Чехия)", - цитирует представителя Генпрокуратуры РФ российское информационное агентство "Интерфакс".

Деятельность организаций "представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ", полагают в ведомстве.

Сотрудники Bellingcat и Insider занимаются журналистскими расследованиями. В одном из них они выяснили, что группа сотрудников ФСБ, предположительно, организовавшая отравление политика Алексея Навального и еще нескольких человек, также предприняла две попытки отравить журналиста и политика Владимира Кара-Мурзу в 2015 и 2017 годах.

У шеф-редактора The Insider Романа Доброхотова в июле прошлого года сотрудники российских силовых структур провели обыск. В издании тогда предположили, что поводом для обыска могло стать дело о клевете, возбужденное по жалобе нидерландского блогера Макса ван дер Верффа: The Insider сообщал, что ван дер Верфф получает от Минобороны РФ деньги за распространение ложной информации о катастрофе рейса MH-17, сбитого в 2014 году в небе над Донбассом. Материалы о причастности РФ к крушению малайзийского "Боинга" — еще одно известное расследование The Insider, проведенное совместно с Bellingcat.

Сайты изданий были заблокированы на территории РФ.

С начала войны в Украине по меньшей мере 150 журналистов уехали из России, независимые издания прекратили работу или перевели редакции за границу. В стране приняты законы, по которым привлекают привлекают к административной и уголовной ответственности за распространение ложной, по мнению властей, информации о действиях российских вооруженных сил.

После вторжения в Украину свободы прессы в России практически не осталось, сообщили в мае эксперты международной организации "Репортеры без границ". В составляемом организацией ежегодном Индексе свободы прессы Россия опустилась со 150-й на 155-ю позицию (из 180-ти). По данным "Репортеров без границ", еще до начала вторжения в Украину Кремль существенно усилил давление на независимые СМИ. "Более сотни журналистов и целые редакции в 2021 году были объявлены "иноагентами", многие из-за этого были вынуждены прекратить работу", - напоминают авторы доклада, приводя в пример закрытие радиостанции "Эхо Москвы", телеканала "Дождь" и российской редакции "Новой газеты".

При этом "Репортеры без границ" обращают внимание на "уровень цензуры, невиданный с советских времен, и массовую дезинформацию" в современной России.