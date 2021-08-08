Вечная мерзлота и изменение климата

Таяние вечной мерзлоты усиливает парниковый эффект и меняет экосистему. Ученые Томского и Тувинского государственных университетов изучают эту проблему на Алашском плато в хребтах Западного Саяна, так как для общей картины специалистам не хватает информации о процессах, протекающих в горных районах. Результаты исследования будут опубликованы в конце года.

"Это классическое термокарстровое озеро, правильное, почти округлой формы. И то, что он увеличивает площадь, видно по кромке погибших кустарничков, которые просто уходят под воду", —объясняет главный научный сотрудник Тувинского государственного университета Сергей Кирпотин.

По данным глобальной научной сети наблюдений Global Terrestrial Network for Permafrost (GTN-P), за последние 15 лет температура вечной мерзлоты на глубине более 10 метров на территории России выросла в три раза быстрее, чем всему миру.

"Когда усиливаются процессы термокарстра, начинает разлагаться органика в этих озерках, а соответственно в воду поступает очень много углерода, который выделяет в атмосферу, либо в виде углекислого газа, либо в виде метана", — говорит профессор Сергей Кирпотин.

В России в зоне таяния мерзлоты находятся около 1200 населенных пунктов и почти 3500 километров нефте- и газопроводов. В рамках разрабатываемой системы мониторинга, Минприроды РФ планирует модернизировать наблюдательные пункты в арктической зоне и установить 140 станций-скважин с датчиками. Ущерб от таяния вечной мерзлоты в Арктике к 2050 году может составить 5 трлн руб.