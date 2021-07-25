"Король маяков" включён в списки ЮНЕСКО

Кордуанский маяк в Атлантическом океане на юго-западе Франции , который называют "Королём маяков", пополнил список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Решение было принято на заседании специального комитета учреждения в субботу 24 июля.

Кордуанский маяк используется с 1612 года. Он был спроектирован инженером Луи де Фуа в конце XVI века и построен в 7 километрах от берега по инициативе "Чёрного принца" Эдуард Вудстока (старшего короля Англии Эдуарда III) в устье Жиронды на слиянии рек Гаронна и Дордони. Позже, в конце XVIII века, его реконструировал инженер Жозеф Теулер.

Это самый старый действующий маяк Франции и Европы и один из 10 самых высоких традиционных маяков в мире: его высота составляет 68 метров. Французские власти включили Кордуан в реестр исторических памятников ещё в 1862, и с тех пор он носит имя "Морской собор Нотрдам де Пари".

Внизу маяка расположены королевские апартаменты, а чтобы подняться в комнату с фонарём, надо преодолеть 311 ступенек. Круизный катер доставляют туда посетителей с апреля по октябрь.