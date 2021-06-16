Как Ангола противостояла COVID-19
От развертывания полевого госпиталя до введения строгих санитарных правил. Ангола вовсю борется с пандемией. Местные бизнесмены делают все, чтобы спасти экономику.
Стартап Жеральдин Жеральду, занимающийся поставкой фруктов и овощей рыночным торговцам, переживает бум на фоне быстрой цифровой трансформации.
Сельскохозяйственный сектор Анголы имеет решающее значение для диверсификации местной экономики. Его объем в этом году превысил три миллиарда евро. И к 2050 году может вырасти до колоссальных 28,6 миллиардов.
Директор сельскохозяйственной фирмы Жоао Маседу привносит уверенность в трудные времена. Создание им новой крупной фермы за несколько месяцев привело к увеличению национального производства и созданию рабочих мест.
Семейная ферма Дульсе Оливейры столкнулась с проблемами, но она изменила свою стратегию, чтобы победить пандемию. Сокращение импорта цветов из-за рубежа помогло компании привлекать местных клиентов.
Сохранение туризма во время Covid также имеет решающее значение. Развивающийся сектор был оценен в прошлом году в 725 миллионов евро. Ожидается, что к 2050 году он вырастет до 2,9 миллиарда.
Благодаря строгим мерам безопасности отели Анголы продолжают принимать гостей. Их сотрудники приносят личные жертвы.
Многие другие компании также адаптировались. Как, например, производители лодок Rukka. Компания выходит на растущий рынок внутреннего туризма и закупает материалы в Анголе. Все это помогает стране оставаться жизнеспособной перед лицом пандемии.
Министр финансов Анголы Вера Давеш де Суза уверяет, что стране удалось "быстро решить проблемы в секторе здравоохранения. Мы увеличили количество коек в больницах, масок, аппаратов искусственной вентиляции легких и лекарств, из последнего - вакцинация людей. И мы также нашли возможность быть более гибкими с компаниями, которым не хватает ликвидности".
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