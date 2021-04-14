Голоса Анголы: семейный бизнес

В новом выпуске программы "Голоса Анголы" мы познакомимся с двумя предпринимательницами, очень динамичными и креативными. При поддержке своих матерей они смогли реализовать новаторские идеи, противостоять кризису и даже развить некоторые виды своей деятельности на международном уровне.

Если вам доведется побывать в Каале, в провинции Уамбо, к юго-востоку от Луанды, вы отметите, как там благоухает воздух. Здесь находится цветочная ферма MMM. Это семейный бизнес, которым управляет Дульсе Оливейра.

Дульсе Оливейра, соучредитель MMM Farm:_ "Этот семейный бизнес создала моя мама в 2008 году с простой целью - выращивать цветы. А я начала работать над проектом около четырех лет назад"._

Сейчас компанию возглавляет Дульсе, а ее мама помогает опытом и советами. Глобальная пандемия принесла им проблемы, но также открыла новые возможности. Сокращение импорта способствовало продажам цветов на внутреннем рынке.

Дульсе Оливейра: "Мы конкурируем с цветами из Южной Африки, с цветами, импортируемыми из Нидерландов и Кении. Но так как других вариантов не было, были только местные розы, в итоге мы продали почти всю продукцию после общего карантина".

Виктория Альберто, цветочница MMM Farm: "Кусты роз прекрасны. Они также хорошо пахнут. Людям они очень нравятся, потому что существует несколько разновидностей: белые, красные, желтые, мягко и ярко-розовые".

По мере развития цветочного бизнеса MMM farm занялась еще и производством фруктов. Здесь уже растут лимоны, лаймы и апельсины. А сейчас ферма делает упор на авокадо. Бизнес расширяется, экспорт растет.

Франклин Кассинда, агроном MMM Farm: "Район плато здесь, в Анголе, всегда характеризовался как регион с высоким потенциалом выращивания авокадо, потому что почвенные и климатические условия здесь благоприятны. Мы также смогли определить подходящие сорта для экспорта".

А мы с фермы отправимся на кухню. Компания Kamarta из Луанды - это также небольшой семейный бизнес, который специализируется на закусках, сладостях и приправах.

Компания получила известность благодаря пасте из перца чили, название которой стало в Анголе именем нарицательным.

Ана Марта Кастельбранко, соучредитель Kamarta: "Моя мама начала готовить дома джингунду - пасту, которая сейчас есть почти в каждом доме в Анголе. Она просила меня помочь в продвижении, продаже. Я тогда пошла в супермаркет, и коммерческий директор там мне сказал: если вы принесете мне еще это, это и вот это, тогда я возьму вашу джингунду".

Сейчас фирмой руководит Ана, но и мать от дел не отходит. Kamarta - первая в своем роде компания, которая производит, упаковывает и продает традиционные продукты.

Ана Марта Кастельбранко:_ "У нас есть и сладости, например, кифуфутила. Многие говорят: а, да, я помню ее, потому что это готовила моя бабушка и мама тоже. Так что, я думаю, что Kamarta важна, потому что вы испытываете гордость, когда идете в супермаркет и там помимо печенья и сладостей из других стран, также можете увидеть ангольский бренд, сладости, которые вам хорошо знакомы"._

Управлять пищевым микропредприятием во время пандемии непросто. Поиск ингредиентов по конкурентоспособным ценам может оказаться сложной задачей. Да и покупатели бывают не всегда.

Ана Марта Кастельбранко: "Нам пришлось значительно сократить расходы и адаптироваться. А сейчас мы ждем. Но иногда лучше просто стоять на месте".