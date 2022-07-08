Умер экс-президент Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуш

Бывший президент Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуш умер в испанской больнице в возрасте 79 лет. Он долго болел, а в последние две недели находился в коме.

Жозе Эдуарду душ Сантуш возглавлял богатую нефтью и алмазами Анголу, большинство населения которой живет меньше чем на два доллара в день, 38 лет: с 1979 по 2017 год. До этого он учился в Советском Союзе, а его первой женой стала русская девушка из Пензы. Душ Сантуш встречался со всеми советскими и российскими лидерами — от Леонида Брежнева до Владимира Путина, кроме Константина Черненко, но у последнего был на похоронах.

В 2010 в Анголе была принята новая конституция, согласно которой президентом становится лидер правящей партии. Это "обнулило" предыдущие 30 лет правления душ Сантуша и позволило ему и дальше находиться у власти.