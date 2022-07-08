English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

Latest Live Coverage

Прямой эфир

Euronews live

Прямой эфир

Смотреть прямую трансляцию Euronews

This content is not available in your region
мир

Умер экс-президент Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуш

Access to the comments Комментарии
 Euronews
Экс-президент Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуш. 9 июня 2015
Экс-президент Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуш. 9 июня 2015   -   Авторское право  Wang Zhao/Pool Photo via AP, File

Бывший президент Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуш умер в испанской больнице в возрасте 79 лет. Он долго болел, а в последние две недели находился в коме.

Жозе Эдуарду душ Сантуш возглавлял богатую нефтью и алмазами Анголу, большинство населения которой живет меньше чем на два доллара в день, 38 лет: с 1979 по 2017 год. До этого он учился в Советском Союзе, а его первой женой стала русская девушка из Пензы. Душ Сантуш встречался со всеми советскими и российскими лидерами — от Леонида Брежнева до Владимира Путина, кроме Константина Черненко, но у последнего был на похоронах.

В 2010 в Анголе была принята новая конституция, согласно которой президентом становится лидер правящей партии. Это "обнулило" предыдущие 30 лет правления душ Сантуша и позволило ему и дальше находиться у власти.