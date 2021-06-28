Новый печальный максимум в Москве

За сутки в Москве зафиксировано 124 летальных исхода из-за коронавируса - это новый максимум с начала пандемии.

За то же время в столице выявили 7 246 случаев заражения, на 523 больше, чем днем ранее.

В России из-за коронавируса за сутки умерли 611 человек против 599 в воскресенье. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в стране возросло за сутки на 21 650.

Медики отмечают, что среди пациентов - все больше молодежи:

Третья волна [коронавируса] ознаменовалась тем, что увеличилось количество молодых пациентов. И сгорают они иногда очень быстро Павел Карпов врач

В Москве с понедельника для посещения кафе и ресторанов посетители обязаны предъявить QR-коды, подтверждающие прохождение вакцинации, наличие антител к ковиду или отрицательный ПЦР-тест.

За три дня 2,5 млн человек в Москве получили цифровой сертификат.

Строгие правила пока не касаются летних террас - их черед наступит 12 июля.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, ситуация с коронавирусом в городе остается крайне сложной.

Столица находится на первом месте в России по количеству заразившихся. Всего в городе выявлено более 1 346 183 случая заражения - летальных исходов 22 210.