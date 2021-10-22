Московский Кремль пострадал от сильного ветра

На Москву обрушился сильный ветер, который привел к частичному обрушению строительных лесов на территории столичного Кремля и повредил несколько зубцов на его стене.

В других районах российской столицы и Подмосковье ветер валил деревья, срывал крыши и разрушил несколько легких построек. Из-за падения веток с деревьев пострадало более 20 автомобилей.

В Федеральной службе охраны (ФСО) сообщили, что на участке стены от Спасской до Сенатской башни ведутся реставрационные работы, которые на время сильного ветра были приостановлены. Представитель ФСО сообщил ТАСС, что произошло частичное обрушение строительных лесов. Повреждены несколько зубцов на стене, один из них отсутствует полностью. Пострадавших нет.

Ураганный ветер пришёл в Кремль pic.twitter.com/rdaafm2P6i — Garaev Ruslan (@garaevruslan02) October 22, 2021

Вход на Красную площадь на время был закрыт со стороны всех прилегающих улиц.

В пятницу Главное управление МЧС по столице передало экстренное предупреждение о сильном ветре до 20 метров в секунду.

Это не первый случай, когда сильный ветер наносит ущерб Московскому Кремлю. В июне 1998 года на территории Кремля он повалил около 200 деревьев и также повредил несколько зубцов стены. В апреле 2018 года сорвал часть кровли с Сенатского дворца.

Согласно прогнозу синоптиков, сильный ветер до 23 метров в секунду сохранится в Москве до ночи. В выходные также ожидается ветреная погода.

Московские власти обратились к жителям столицы с рекомендациями по возможности воздержаться от пребывания на улице во время непогоды, вне дома быть предельно внимательными, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили, а за рулем соблюдать скоростной режим и дистанцию.