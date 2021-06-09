\u041f\u0430\u043b\u0435\u0441\u0442\u0438\u043d\u0446\u044b \u0432 \u0441\u0435\u043a\u0442\u043e\u0440\u0435 \u0413\u0430\u0437\u0430 \u0440\u0430\u0437\u0431\u0438\u0440\u0430\u044e\u0442 \u043e\u0431\u043b\u043e\u043c\u043a\u0438 \u0440\u0430\u0437\u0440\u0443\u0448\u0435\u043d\u043d\u044b\u0445 \u0437\u0434\u0430\u043d\u0438\u0439 \u0434\u043b\u044f \u0438\u0445 \u0434\u0430\u043b\u044c\u043d\u0435\u0439\u0448\u0435\u0439 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u043a\u0438. \u0412 \u0445\u043e\u0434\u0435 11-\u0434\u043d\u0435\u0432\u043d\u043e\u0433\u043e \u0432\u043e\u0435\u043d\u043d\u043e\u0433\u043e \u043a\u043e\u043d\u0444\u043b\u0438\u043a\u0442\u0430 \u043c\u0435\u0436\u0434\u0443 \u0425\u0410\u041c\u0410\u0421 \u0438 \u0418\u0437\u0440\u0430\u0438\u043b\u0435\u043c, \u043e\u0431\u043c\u0435\u043d\u0430 \u0430\u0432\u0438\u0430\u0443\u0434\u0430\u0440\u0430\u043c\u0438 \u0431\u0435\u0437 \u043a\u0440\u044b\u0448\u0438 \u043d\u0430\u0434 \u0433\u043e\u043b\u043e\u0432\u043e\u0439 \u043e\u0441\u0442\u0430\u043b\u0438\u0441\u044c, \u043f\u043e \u0434\u0430\u043d\u043d\u044b\u043c \u041e\u041e\u041d, \u043f\u043e \u043c\u0435\u043d\u044c\u0448\u0435\u0439 \u043c\u0435\u0440\u0435 \u0448\u0435\u0441\u0442\u044c \u0442\u044b\u0441\u044f\u0447 \u0436\u0438\u0442\u0435\u043b\u0435\u0439 \u0430\u043d\u043a\u043b\u0430\u0432\u0430. \u041a\u0430\u043a \u0441\u043e\u043e\u0431\u0449\u0430\u044e\u0442 \u0432\u043b\u0430\u0441\u0442\u0438, \u043f\u043e\u043b\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c\u044e \u0440\u0430\u0437\u0440\u0443\u0448\u0435\u043d\u044b 258 \u0434\u043e\u043c\u043e\u0432. \n\n\u0421\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0432 \u043d\u0430 \u0432\u043e\u0441\u0441\u0442\u0430\u043d\u043e\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u0435, \u043a\u0430\u043a \u0438 \u0441\u0442\u0440\u043e\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u044b\u0445 \u043c\u0430\u0442\u0435\u0440\u0438\u0430\u043b\u043e\u0432 \u043d\u0435 \u0445\u0432\u0430\u0442\u0430\u0435\u0442. \u041f\u043e\u044d\u0442\u043e\u043c\u0443 \u0441\u043f\u0435\u0446\u043c\u0430\u0448\u0438\u043d\u0430\u043c\u0438 \u0438 \u0432\u0440\u0443\u0447\u043d\u0443\u044e \u0440\u0430\u0431\u043e\u0447\u0438\u0435 \u0438 \u043c\u0435\u0441\u0442\u043d\u044b\u0435 \u0436\u0438\u0442\u0435\u043b\u0438 \u0440\u0430\u0437\u0431\u0438\u0440\u0430\u044e\u0442 \u0437\u0430\u0432\u0430\u043b\u044b, \u0438\u0437\u0432\u043b\u0435\u043a\u0430\u044f \u0438\u0437 \u043d\u0438\u0445 \u0441\u0442\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0435 \u043a\u043e\u043d\u0441\u0442\u0440\u0443\u043a\u0446\u0438\u0438, \u0430\u0440\u043c\u0430\u0442\u0443\u0440\u0443, \u0431\u0438\u0442\u043e\u043d\u043d\u044b\u0435 \u043f\u043b\u0438\u0442\u044b, \u043a\u0438\u0440\u043f\u0438\u0447\u0438, \u0449\u0435\u0431\u0435\u043d\u044c, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0435 \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u043a\u0438 \u043f\u043e\u0439\u0434\u0443\u0442 \u043d\u0430 \u0441\u0442\u0440\u043e\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u0441\u0442\u0432\u043e \u043d\u043e\u0432\u044b\u0445 \u043e\u0431\u044a\u0435\u043a\u0442\u043e\u0432.\u00a0 \n\n\n
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