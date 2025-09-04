Аннексия Западного берега Израилем станет "красной линией" для ОАЭ

РЕКЛАМА

Объединенные Арабские Эмираты в четверг предупредили, что любые попытки Израиля аннексировать оккупированный Западный берег станут "красной линией" для Абу-Даби, не уточнив дальнейшие подробности или возможные последствия для исторических Соглашений Авраама, подписанных между двумя странами в 2020 году для нормализации отношений.

Высокопоставленный эмиратский дипломат Анвар Гаргаш написал в своем посте в X, что нарушение перспектив решения конфликта по принципу двух государств и вторжение на оккупированный Западный берег "положит конец региональной интеграции".

Его пост ссылался на другую эмиратскую чиновницу, Лану Нусейбу, которая общалась с израильскими СМИ и высказала аналогичное предупреждение, предполагая, что судьба "исторических" соглашений будет под вопросом.

"(Аннексия) серьезно подорвет видение и дух Соглашений Авраама, прекратит стремление к региональной интеграции и изменит широко разделяемый консенсус относительно того, какой должна быть траектория этого конфликта: два государства, живущие бок о бок в мире, процветании и безопасности", - сказала Нусейба.

Остается неясным, какие действия, если таковые будут, предпримет Абу-Даби в случае израильской аннексии, перспективу которой поддерживают несколько экстремистских министров в израильском кабинете.

ОАЭ были движущей силой Соглашений Авраама, заключенных при посредничестве президента США Дональда Трампа во время его первого срока, что также позволило Израилю установить дипломатические отношения с Бахрейном и Марокко.

Трамп надеялся, что Соглашения расширятся и включат регионального лидера, Саудовскую Аравию.

Ультраправый израильский министр финансов Бецалель Смотрич на пресс-конференции в среду представил карту, показывающую аннексию 4/5 территории Западного берега, оставляя шесть палестинских городов с ограниченной автономией.

Неясно, поддерживает ли его план премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

Палестинцы и большая часть международного сообщества считают, что аннексия фактически положит конец любой оставшейся возможности решения о двух государствах, которое считается единственным способом разрешения многолетнего конфликта.

Член израильских сил безопасности прицеливается во время военного рейда в городе Наблус на Западном берегу, 27 августа 2025 года AP Photo

Израиль продолжает атаковать Газу

Предупреждение появилось на фоне продолжающегося крупного наступления Израиля на страдающий от голода город Газа на севере анклава. Израильские удары продолжались поздно вечером в среду, жертвами которых стали по меньшей мере 113 человек за 24 часа, по данным местных органов здравоохранения.

Министерство здравоохранения Газы, контролируемое ХАМАС, в своем последнем обновлении в среду сообщило, что число погибших на территории теперь составляет 63 746 человек с момента начала наступления Израиля на Газу 23 месяца назад.

Эти цифры не различают гражданских и боевых потерь, хотя ООН заявляет, что более двух третей смертей, которые удалось независимо подтвердить, — женщины и дети.

Мужчина везет своего отца в инвалидной коляске в больницу Шифа в городе Газа на сеанс диализа, 14 апреля 2025 года Jehad Alshrafi/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.

Министерство также сообщает, что в среду от причин, связанных с недоеданием, умерли еще шесть человек, включая одного ребенка. Израиль продолжает ограничивать поток продовольствия и предметов первой необходимости в анклав, тем самым усугубляя гуманитарный кризис.

Они добавили, что число смертей, связанных с голодом, теперь возросло до 367, включая 131 ребенка.

Израиль подвергается растущему мировому давлению из-за ведения войны после вторжения ХАМАС 7 октября 2023 года.

Большая часть международного сообщества обвиняет Нетаньяху в создании гуманитарной катастрофы в Газе, а также в использовании продовольствия и медикаментов в качестве оружия войны, что является нарушением международного права.