Новая массированная атака по Украине: более 500 беспилотников

В ночь на среду Россия выпустила более 500 беспилотников и два десятка ракет по нескольким регионам Украины. По данным Киева, целями были объекты энергетики и гражданская инфраструктура.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во многих регионах были повреждены десятки жилых домов, и обвинил Россию в «привычке» наносить удары по городским кварталам и мирным жителям.

«Это явно демонстративные российские удары. Путин демонстрирует свою безнаказанность. И это, несомненно, требует реакции со стороны мира. Эта агрессия продолжается только из-за отсутствия достаточного давления, в первую очередь на военную экономику России».

Зеленский отметил, что в ближайшие дни Киев намерен обсудить необходимость дальнейшего давления со своими союзниками.

Во вторник украинский лидер прибыл в Данию для переговоров со странами Северной Европы и Балтии о новой военной помощи и дальнейшей дипломатической поддержке Украины.

Премьер-министры Исландии и Дании и президент Украины в Копенгагене. 3 сентября 2025 г. Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix via AP

В среду он отправится во Францию для переговоров со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном, а в четверг проведёт встречу по поводу послевоенных гарантий безопасности для Украины.

Тем временем министр обороны Великобритании Джон Хили прибыл в Киев для переговоров со своим украинским коллегой Денисом Шмыгалём.

Ожидается, что они обсудят совместные оборонные проекты и «важные двусторонние решения, которые укрепят оборонный потенциал», —написал Шмыгаль в «Телеграме».