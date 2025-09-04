В Балтийском море проходят совместные военные учения стран НАТО под руководством ФРГ
Видео. Новости дня | 4 сентября 2025 г. — вечерний выпуск
Ложная история о "медсестре" времен Второй мировой войны распространяется в соцсетях
Пособия для иммигрантов в Португалии выше зарплаты пожарных?
Пенджаб: худшие наводнения за последние десятилетия
Франция: редкий торнадо разрушил дома в бретонском регионе Морбиан
16 человек погибли при крушении фуникулера Glória в центре Лиссабона
Еврокомиссия противостоит критикам торговой сделки между ЕС и США
США помогают Венгрии в области защиты животных
Жителям каких стран ЕС труднее получить стоматологическую помощь?
Наперекор Франции: Еврокомиссия приступила к ратификации сделки с МЕРКОСУР
Засуха и сомнения: может ли Евросоюз помочь Греции и другим странам ЕС, испытывающим нехватку воды?
Путин поблагодарил Кима за отправку северокорейских войск на войну с Украиной
Чемпионат мира по танго выиграли аргентинские пары
Европа в движении: какими «умными устройствами» пользуются европейцы?
В преддверии парламентских выборов в Молдавии поток дезинформации растёт
Оборона и безопасность - главные приоритеты для граждан ЕС (опрос Евробарометра)
Трамп объявил о "смертоносном" ударе США по венесуэльскому судну с наркотиками
