Видео. Новости дня | 3 сентября 2025 г. — вечерний выпуск

Путин готов встретиться с Зеленским, если тот "приедет в Москву"
В преддверии парламентских выборов в Молдавии поток дезинформации растёт
Оборона и безопасность - главные приоритеты для граждан ЕС (опрос Евробарометра)
Трамп объявил о "смертоносном" ударе США по венесуэльскому судну с наркотиками
Военный парад в Пекине: Си Цзиньпин заявил о мире и показал новую межконтинентальную ракету
Помех GPS стало больше
Один из пяти раненых в результате нападения в Марселе находится в тяжелом состоянии
Рютте: НАТО работает над защитой от глушения сигналов GPS после инцидента с самолетом фон дер Ляйен
Израильские резервисты готовятся к взятию Газы
Лидеры Сербии и Словакии прибыли в Китай на военный парад
Сколько лет граждане ЕС живут здоровой жизнью?
Сможет ли ЕС внедрить свой новый закон о свободе прессы?
Познакомьтесь с узбекским ученым, ставшим первопроходцем в области генетики хлопка
"Ливерпуль" побил трансферный рекорд Премьер-лиги, подписав Александра Исака за 145 млн евро
10 месяцев со дня трагедии в Нови-Саде: демонстранты маршем прошли по Белграду
Байру пытается избежать отставки, но у него вряд ли получится
Готовность номер один в Венесуэле: Мадуро заявил, что 4200 солдат США готовы вторгнуться в страну
