"Коалиция решительных" готова направить войска и технику в Украину после войны

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон прибывают на саммит по Украине в Париже, 4 сентября 2025 года.
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон прибывают на саммит по Украине в Париже, 4 сентября 2025 года. Авторское право  Ludovic Marin/Pool Photo via AP
Авторское право Ludovic Marin/Pool Photo via AP
By Alice Tidey
26 стран выразили готовность разместить свой военный контингент в Украине после наступления перемирия. Степень участия США в предоставлении гарантий безопасности определится "в ближайшие дни".

Двадцать шесть стран готовы направить в Украину войска в составе "сил заверения" или предоставить помощь на суше, на море или в воздухе в рамках будущих гарантий безопасности, заявил в четверг президент Франции Эммануэль Макрон по итогам саммита "коалиции желающих" в Париже.

Французский президент повторил, что после урегулирования конфликта международные войска будут размещены не в зонах соприкосновения, а "в географических районах, которые сейчас определяются". Макрон тем не менее пояснил, что у вызвавшихся стран "нет ни желания, ни цели вести войну против России". Численность военного контингента пока не определена.

Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, назвал "победой" то, что свою помощь Киеву предложило такое количество стран. По его словам, в перечень гарантий безопасности, о которых договорились союзники, входит укрепление украинской армии и поддержание её боеготовности в долгосрочной перспективе, наращивание производства оружия, финансирование закупок вооружений.

Полный список стран, которые согласились на отправку войск в Украину, пока не обнародован, но Макрон подтвердил, что в него входят Германия и Италия.

Тем временем премьер-министр Великобритании Кир Стармер, который вместе с французским коллегой возглавляет коалицию, приветствовал заявления некоторых собзников "о поставках ракет дальнего радиуса действия в Украину".

Обеспечат ли США "бэкстоп"?

Президент Франции сказал также, что в случае, если Россия продолжит отказываться от мирных переговоров, Евросоюз "скоординированные с США" санкционные меры.

"Мы рассчитываем на поддержку Соединённых Штатов, - сказал украинский лидер, добавив: Каким конкретно будет американский вклад, будет уточнено в ближайшие дни".

Оба лидера выступили перед прессой в Елисейском дворце после встречи представителей 35 стран "коалиции решительных" и руководства Евросоюза.

В начале дня они проинформировали президента США Дональда Трампа о ходе переговоров. Известно, что в телефонном разговоре обсуждалась американская защита Украины с воздуха и санкции Вашингтона против Москвы и помогающих ей стран.

Наши журналисты работают над этим сюжетом. Следите за обновлениями.

