Видео. Израильские силы проводят рейд в городе Наблус на Западном берегу Иордана

Израильские военные штурмовали несколько районов старого города в Наблусе , в котором проживает около 30 000 человек. Палестинский Красный Полумесяц сообщил, что по меньшей мере 25 человек, надышавшись слезоточивым газом, получили помощь. Еще два палестинца, как сообщается, получили ранения.

Операция в Наблусе последовала за операцией в Рамаллахе. В ЦАХАЛ сообщили, что военные и сотрудники Пограничной полиции Израиля провели в центре Рамаллаха целенаправленный рейд по пунктам обмена валюты, которые переводят средства ХАМАС.