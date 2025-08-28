Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Сотрудник израильских сил безопасности стреляет слезоточивым газом во время военного рейда в городе Наблус на Западном берегу, среда, 27 августа 2025 года.
No Comment

Видео. Израильские силы проводят рейд в городе Наблус на Западном берегу Иордана

Последние обновления:

В среду ЦАХАЛ провел рейд с участием десятков солдат и бронетехники в городе Наблус на Западном берегу Иордана. Палестинцы бросали в военных камни, солдаты применили слезоточивый газ.

Израильские военные штурмовали несколько районов старого города в Наблусе , в котором проживает около 30 000 человек. Палестинский Красный Полумесяц сообщил, что по меньшей мере 25 человек, надышавшись слезоточивым газом, получили помощь. Еще два палестинца, как сообщается, получили ранения.

Операция в Наблусе последовала за операцией в Рамаллахе. В ЦАХАЛ сообщили, что военные и сотрудники Пограничной полиции Израиля провели в центре Рамаллаха целенаправленный рейд по пунктам обмена валюты, которые переводят средства ХАМАС.

