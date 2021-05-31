США - ЕС: новый шпионский скандал

По сообщениям радио Дании, спецслужбы королевства оказывали помощь разведорганам США в слежке за высокопоставленными европейскими политиками, речь идет о таких лидерах Евросоюза, как Ангела Меркель, к примеру.

Но не только, в сообщении упоминается также руководство Франции, и соседних с Данией Норвегией и Швецией.

Это не первое разоблачение действий одного государства-члена НАТО в отношении других стран, входящих либо в ЕC, либо в другие международные организации.

В 2013-м году Эдвард Сноуден, работавший по контракту в АНБ, раскрыл схему электронного наблюдения, вплоть до прослушивания разговоров, союзников США.

Это вызвало скандал.

Сноуден сбежал в Гонгконг, после чего очутился в России, где ему был со временем предоставлен статус беженца.

Белый дом и Барак Обама, бывший в тот момент президентом США, пообещали разобраться в ситуации.

На этот раз Эдвард Сноуден заявил, что подобные действия в отношении европейских лидеров и министров мог санкционировать только президент США.

Министр обороны Дании подчеркнул, что"прослушка разговоров, как и чтение смс-ок со стороны спецслужб государства-союзника неприемлемы".