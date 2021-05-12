Мировые лидеры призывают израильтян и палестинцев к прекращению огня

Международное сообщество призывает израильтян и палестинцев к прекращению огня. Мировые лидеры осудили эскалацию насилия, в результате которого уже погибли десятки людей.

Приоритетной задачей в сложившейся ситуации глава европейской дипломатии Жозеп Боррель называет защиту гражданского населения. Британский премьер-министр Борис Джонсон призывает стороны отойти от "самого края пропасти" и проявить сдержанность.

Ракетные атаки осудили и в Берлине. При этом Германия подчеркивает право Израиля на самозащиту.

"Террористическая организация ХАМАС вчера вечером выпустила более 100 ракет по израильским городам. Среди израильских гражданских лиц есть убитые и раненые. Объявленная цель ХАМАС - убивать евреев, и именно поэтому мы должны четко заявить, что Израиль имеет право на самозащиту", - заявил вице-канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Заместитель помощника госсекретаря США по делам Израиля и Палестины Хади Амр прибудет в регион для проведения консультаций с местными должностными лицами.

"Соединенные Штаты по-прежнему привержены решению, предусматривающему сосуществование двух государств. Эскалация насилия еще больше отдаляет нас от этой цели", - отмечает при этом госсекретарь США Энтони Блинкен.

В ходе пресс-конференции по итогам переговоров с генсеком ООН глава МИД России Сергей Лавров выступил за проведение встречи международных посредников на уровне министров иностранных дел: "Наиболее острой задачей является созыв "квартета" международных посредников - России, США, ООН и ЕС".

В Москве считают, что участниками переговоров, кроме сторон конфликта, должны стать и арабские государства, имеющие дипотношения с Израилем, а также Эр-Рияд как автор Арабской мирной инициативы.