Масштабная эскалация насилия

Жертвами последнего витка эскалации насилия — самого масштабного за последние девять лет — стали 56 человек с палестинской стороны и не менее шести израильтян, включая солдата ЦАХАЛ. В среду вечером стало также известно о смерти шестилетнего ребенка в результате ракетного удара по городу Сдерот.

Израиль нанес по сектору газа сотни ударов, более тысячи ракет запустило в направлении израильских городов движение ХАМАС. Убиты несколько высокопоставленных оперативников этой радикальной группировки. Её лидер Исмаил Ханийе заявил: "Если Израиль хочет эскалации, мы готовы. Если он хочет остановиться — мы тоже готовы. Если он хочет убрать руки от Иерусалима — мы готовы".

Глава Минобороны Израиля Бени Ганц подчеркнул, что операции против радикалов в Газе продолжатся до наступления полной тишины на фронте.

Армия обороны Израиля утверждает, что жертв среди гражданских лиц в Газе нет. Палестинские медики говорят, что среди погибших — 14 детей.

Между тем в израильские города Лод и Акко направлены дополнительные подразделения сил безопасности. Накануне здесь из-за беспорядков был введен режим чрезвычайного положения.

В этих этнически смешанных населенных пунктах арабские подростки поджигали автомобили евреев, а также попытались устроить пожар в синагоге

Президент Израиля Реувен Ривлин назвал произошедшее погромами: "Невозможно простить погром в Лоде, беспорядки по всей стране, организованные жаждущими крови толпами арабов, которые наносят травмы людям, наносят ущерб частной собственности и даже нападают на священные для евреев места".

Ракетным ударом Израиля было разрушено многоэтажное здание в центре Газы, где располагались офисы ряда палестинских телеканалов, информационных изданий и компаний, магазины и жилые помещения. Израиль заранее предупредил местных жителей о планируемых целях, поэтому людей успели оперативно эвакуировать.