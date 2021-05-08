Что делать с летними фестивалями? Венгры хотят конкретики

Летние музыкальные фестивали в Венгрии до коронавируса становились год от года всё популярнее, и привлекали всё больше гостей со всей Европы. На всякий случай концертные площадки содержат в порядке и в этом году.

На вопрос Euronews в венгерском правительстве ответили, что о разрешении фестивалей можно будет говорить, когда число привитых граждан превысит пять миллионов — то есть примерно половина населения. Эти цифры выглядят вполне достижимыми: по официальным данным, половина венгров уже получили хотя бы по одной дозе, а четверть — обе.

Наталия Оско-Якаб, сопредседатель венгерского Фонда туристических программ:

"Многие крупные мероприятия в этом году уже отменили, например фестиваль на Сигете, "Звук Балатона", фестиваль в Фезене. Но организаторы сдаваться не собираются, и мы надеемся, что всё же сумеем провести эти фестивали, хотя бы на условиях допуска с сертификатами о прививках или иммунитете".

Организаторы и исполнители рады обещаниям властей, но хотели бы услышать больше конкретики о датах и условиях.

Сабольч Аркоши, группа Los Orangutanes:

"По моему опыту прошлых лет, организаторы летних фестивалей готовят программу заранее; обычно уже в марте всё известно, выбрана программа и исполнители. В этом году никто ничего конкретного не знает".

Одна из главных концертных площадок Будапешта обычно начинает сезон в апреле и проводит мероприятия шесть дней в неделю. Примерная программа на этот год тоже была готова, но что с ней делать?

Габор Касап, глава Kobuci Kert:

"Сценариев много, но неясно, какого их них придерживаться: мы не знаем, каковы намерения правительства, куда идти, на каких условиях разрешат концерты. Все программы уже полностью проработаны. Их нужно адаптировать, обсуждать с исполнителями по крайней мере недели за три, и если не сейчас это делать, то когда, на каких условиях? Неопределённость — вот самое неприятное".

Ещё один важный вопрос — разрешение на туризм. Большинство гостей на крупных венгерских фестивалях приезжали из-за рубежа. Организаторы надеются хотя бы на соседей по ЕС.