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Бразилия

Бразилия: "Спутником V" займётся Верховный суд

 Марфа Васильева
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"Спутник V" прибыл в Сербию, апрель 2021 года
"Спутник V" прибыл в Сербию, апрель 2021 года   -   Авторское право  Darko Vojinovic/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.
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Решение Бразильского агентства наблюдения за здоровьем (Anvisa) отложить регистрацию "Спутника V" будет рассмотрено уже на этой неделе Верховным судом, сообщили в Российском фонде прямых инвестиций. Ранее Министерства науки Бразилии признало российскую вакцину безопасной и разрешило её производство на территории страны, а Министерство здравоохранения дало согласие на поставку препарата.

"Мы действительно видим политический контекст в этом решении, - прокомментировал новость генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. - И он абсолютно задокументированный, потому что Министерство здравоохранения США в своём годовом отчёте очень гордо доложило, что убедило Бразилию не брать российскую вакцину. Несмотря на различные попытки нанести ущерб российской вакцине, это очень сложно делать, потому что данные и Венгрии, и в Мексике, и в Аргентине чётко показывают, что это самая эффективная и безопасная вакцина".

Бразильский регулятор объясняет проволочки с рассмотрением заявки на регистрацию "Спутника V" отсутствием полного комплекта документов, но в РФПИ подчёркивают, что технические замечания Anvisa "не соответствуют действительности".

В середине апреля бразильские штаты Мараньян, Амапа, Пиауи и Сеара через суд добились разрешения ввозить российский препарат, до получения "зелёного света" от Anvisa.