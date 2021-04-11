Морозы погубили урожай садов и виноградников Франции

Всего два года тому назад Полин Фуке стала владелицей этого фруктового сада во французском департаменте Эссон, а сегодня она потеряла почти весь свой урожай груш и черешни из-за мороза. Единственная надежда - некоторые сорта яблок, которые выстояли, но придётся подождать не менее трёх недель, прежде чем станет ясно, созревают ли плоды.

"Все деревья были в полном цвету, - рассказывает Полин. - Все грозди раскрылись - на каждой по семь цветков - они приняли на себя всю тяжесть морозов, которые внезапно ударили в понедельник вечером. Все плодоножки внутри цветов вымерзли, всё вымерзло, всё... И мы настроены совсем не оптимистично в отношении этого сорта".

Французские виноделы насчитали на этой неделе несколько морозных ночей, которые угрожают уничтожить значительную часть урожая в некоторых самых известных и престижных винодельческих регионах страны. Правительство готовит пакет экстренных мер, чтобы оказать помощь в связи с нанесённым ущербом. Посетивший пострадавшие хозяйства министр сельского хозяйства Франции Жюльен Денорманди сказал:

"Нам нужно мобилизовать все силы, чтобы как можно скорее оказать поддержку виноградарям, садоводам и фермерам, пострадавшим от внезапных морозов. Полная мобилизация - это прежде всего мобилизация государства. Мы приступили к реализации программы противостояния сельскохозяйственным бедствиям, которая позволяет оказывать финансовую поддержку - в частности, в секторе садоводства".

В Бургундии больше всего пострадали сорта шардоне, пино-нуар - чуть меньше. Эксперты говорят, что ущерб, нанесённый садам и виноградникам морозами, которые достигали -6,5 градусов по Цельсию, может стать самым крупным за последние десятилетия. Им предшествовала не по сезону тёплая погода, из-за чего почки и бутоны раскрылись раньше времени.