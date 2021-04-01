Доклад по расизму в Великобритании: "упущенная возможность для изменений"

Чернокожий советник британского премьер-министра Самуэль Касуму подал в отставку на следующий день после публикации доклада Комиссии по социальному и этническому неравенству. Таким образом он выразил протест против, по его мнению, минимизации расизма в британском обществе и вызывающей раскол политики консервативной партии.

На Даунинг-стрит связь между двумя событиями отрицают: ""Это весьма интересная работа, - прокомментировал доклад Борис Джонсон. - Я не имею в виду, что правительство согласно абсолютно со всеми её положениями, но в ней содержатся оригинальные и стимулирующие идеи, с которыми, думаю, нужно ознакомиться и которые надо учитывать. Есть ряд серьезных проблем, с которыми сталкивается наше общество в том, что касается расизма. Мы должны их решать".

"Упущенной возможностью для систематических изменений" назвали доклад правозащитники, представители оппозиции и профсоюзов. С ними согласен Назир Афзал, в прошлом главный королевский прокурор Северо-западной Англии (его родители - выходцы из Пакистана, он с детства сталкивался с проявлениями расизма): "Отчет, очевидно, опирается на избирательную фактическую базу. Но факты таковы, что когда дело доходит до правосудия, то если ты чёрный, то тебя в 19 раз чаще останавливают и обыскивают. У тебя больше шансов быть задержанным, обвинённым, осуждённым по ускоренной процедуре. Тебя скорее отправят в тюрьму, чем белого гражданина, с теми же уликами".

Правительство Бориса Джонсона заказало Комиссии по расовому и этническому неравенству доклад после того, как в прошлом году страну захлестнуло движение Black lives matter, выступающее против расизма в отношении чернокожих и против полицейского насилия.