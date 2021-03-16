Реституция произведений искусства: Франция восстановила справедливость

Власти Франции объявили о возвращении полотна Густава Климта потомкам владелицы.

Нора Станси, еврейка из Вены, была вынуждена расстаться с картиной австрийского живописца, поскольку после аншлюса страны гитлеровцами она и ее семья потеряли средства к существованию.

Арт-дилер, купивший пейзаж "Розовые кусты под деревьями" по бросовой цене, сам симпатизировал нацистам.

Нора была депортирована в 42-м в лагерь смерти на территории Польши, где почти сразу же погибла.

О том, что республика восстанавливает попиравшуюся в течение 80 с лишним лет справедливость, сообщила министр культуры Розлин Башло: "Непростое решение, поскольку это единственный Климт, который имеется в государственном собрании Франции. Но только оно было возможным и необходимым. Это всего лишь дань справедливости".

Для того, чтобы декларированное намерение стала реальным поступком, требуется принятие подзаконного акта, который бы позволил государственной культурной собственности поменять владельца. Министр сообщила, что работа в этом направлении уже ведется.

В начале 80-ых годов пейзаж кисти Климта продавался на аукционе, у музея Орсэ, который покупал полотно, сомнений в провенансе работы в тот момент не возникло, тем более, что картину выставила на торги чрезвычайно влиятельная и известная цюрихская галерея, которой владели Франц и Петер Натаны.

Во Франции это не первый акт передачи произведений, похищенных нацистами. Еще 8 лет назад в семьи наследников вернулись полотна, хранившиеся в том числе и в Лувре.