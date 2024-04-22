В память об узниках Ясеноваца

В Ясеноваце отметили 79-ю годовщину побега из этого лагеря смерти, одного из самых страшных во времена Второй мировой войны. Он управлялся режимом усташей Хорватии. Здась погибли от 83 тыс до 700 тыс узников, в основном сербов.

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В хорватском Ясеноваце прошла памятная церемония в 79-ю годовщину побега, который фактически положил конец существованию одного из самых страшных лагерей смерти Второй мировой войны. Им управлял националистический режим усташей Хорватии, которые были верными союзниками фашистской Германии.

За четыре года войны здесь были убиты, по разным оценкам от 83 тыс до 700 тыс человек, в большинстве сербов, но также цыган, евреев и местных антифашистов. 22 апреля 1945 года около 600 узников Ясеноваца начали прорыв, и чуть более 100 вышли на свободу. Остальные заключенные, которые не смогли бежать из-за слабости и болезеней, были убиты или сгорели в сильном пожаре лагерных помещений.