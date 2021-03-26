Гентский алтарь возвращается почти целиком

Гентский алтарь возвращается в собор святого Бавона. Знаменитую работу братьев ван Эйков последние несколько лет тщательно реставрировали, и впервые за это время панели огромного полиптиха окажутся вместе — почти все.

Созданное в начале XV века произведение искусства за несколько столетий десятки раз похищали, перевозили или продавали целиком и по частям. Одну из створок украли почти 90 лет назад и стех пор не могут найти. Пока что вместо неё копия.

Людо Коллен, каноник собора:

"Об этой похищенной панели мы часто вспоминаем, едва ли не каждый год получаем новые зацепки, выходят новые публикации. Для нашего собора эта створка — что-то вроде неуловимого лох-несского чудовища. Мы надеялись, что хотя бы в прошлом году — в год ван Эйка — нам удастся вернуть её"

Алтарь самого собора серьёзно перестроили. Полиптих — учитывая его ценность и бурную историю — будет стоять за толстым пуленепробиваемым стеклом, а в помещении будет поддерживаться особый микроклимат. Для этого пришлось даже снести часть каменных стен собора.