900 телят, "приговорённых" на убой, поживут ещё немного

900 телят, которые два месяца провели в Средиземном море, поживут ещё немного. Власти Испании требовали немедленно их забить из-за подозрения на опасный вирус. Но компания-судовладелец отсрочила забой, потребовав официального разрешения.

В общей сложности 2800 голов на двух судах везли из Испании в Турцию. Но покупатели их не приняли, заподозрив "болезнь синего языка", она же "блютанг" — опасный и заразный вирус. Животных пытались сбыть в других странах, но и там получили по той же причине отказы: корабли даже не пускали в порты.

Одно судно вернулось в итоге в Испанию, но и там скот не приняли обратно, потребовав всех забить: по их словам, даже и без вируса животные настолько истощены за время долго путешествия, что на продажу больше не годятся. Второе судно сейчас пополняет запасы корма на Кипре, но тоже планирует вернуться.

Представители судоходной компании уверяют, что никакого "блютанга" нет и подозрения беспочвенны. В случае забоя, их потери могут составить около двух миллионов евро.

За коров вступились и защитники животных, которые требуют не только отменить эту бойню, но и ввести запрет на экспорт живого скота или кардинальным образом пересмотреть правила этого бизнеса.