Александр Лукашенко передал президентские полномочия старшему сыну

Александр Лукашенко передал президентские полномочия старшему сынуКомментарии
45-летний Виктор Лукашенко, старший сын президента Республики Беларусь, избран Олимпийским собранием на пост главы Национального олимпийского комитета (НОК), сообщило в пятницу государственное агентство БелТА. С 2019 года Виктор Лукашенко занимал должность первого вице-президента НОК. Президентом НОК с 1997 года был глава белорусского государства Александр Лукашенко.
Изначально на этот пост было выдвинуто две кандидатуры: президента Лукашенко и его старшего сына Виктора. "Я не планировал избираться на очередной срок руководителем Олимпийского комитета, - заявил на собрании НОК глава государства. - Я, если вас это устраивает, передаю вам своего старшего сына. Обещаю, что воровства, коррупции, нецелевого использования денег не будет. И отношение к спортсменам и тренерам будет самое доброе. Что касается меня, я все равно никуда не уйду от вопросов спорта", - заявил
Кроме того, на олимпийском собрании Александру Лукашенко предложили стать почетным президентом НОК. Однако глава республики посчитал предложение преждевременным и отказался. Он отметил, что избрание новым президентом НОК Виктора Лукашенко пойдет на пользу Олимпийскому комитету, так как "сын всегда скажет отцу в любой момент о той или иной проблеме".
Комментируя слухи о возможной передаче власти в Беларуси от отца к сыну, Лукашенко заявил: "И, самое главное, много вы слышите разговоров: транзит власти, вот тут сейчас Лукашенко старшему как минимум передаст власть, он будет править в стране. Я часто говорил, что в нашей семье это никогда не обсуждалось и обсуждаться не может. Потому что ни один мой ребенок президентом в Белоруссии не будет после меня".
Александр Лукашенко подчеркнул, что после избрания Виктора президентом НОК, тот не будет государственным служащим. "Он сегодня же будет уволен с должности помощника президента по национальной безопасности со всеми вытекающими отсюда последствиями", - сказал он на олимпийском собрании. Виктор Лукашенко также входит с Совет Безопасности Республики Беларусь.
Вице-президентом НОК в пятницу переизбран Дмитрий Довгаленок, а пост первого вице-президента решено ликвидировать. Соответствующее предложение было внесено вновь избранным главой НОК Виктором Лукашенко.
На том же заседании Александр Лукашенко раскритиковал последние выступления сборных страны на чемпионатах по хоккею, биатлону и гандболу и призвал спортсменов к достижение видимых результатов на предстоящих Олимпийских играх в Токио. "Надо давать результат! Я понимаю, это спорт. Но зубами уцепитесь и покажите, что вы можете!" - сказал он. По данным министра спорта и туризма Сергея Ковальчука, до 260 белорусских спортсменов готовятся к Олимпиаде-2021.
В декабре исполком Международного Олимпийского Комитета ввёл санкции против руководства НОК, в том числе Виктора Лукашенко, который до того занимал пост первого вице-президента. Это было связано с тем, что "руководство НОК должным образом не защитило белорусских спортсменов от политической дискриминации", что противоречит Олимпийской хартии.
В прошлом году после выборов белорусского президента до тысячи спортсменов подписались под письмом против насилия силовиков. Ранее сообщалось, что МОК также может принять дальнейшие меры, в том числе - решение о выступлении белорусских спортсменов в Токио под нейтральным олимпийским флагом.