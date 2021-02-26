Александр Лукашенко передал президентские полномочия старшему сыну

45-летний Виктор Лукашенко, старший сын президента Республики Беларусь, избран Олимпийским собранием на пост главы Национального олимпийского комитета (НОК), сообщило в пятницу государственное агентство БелТА. С 2019 года Виктор Лукашенко занимал должность первого вице-президента НОК. Президентом НОК с 1997 года был глава белорусского государства Александр Лукашенко.

Изначально на этот пост было выдвинуто две кандидатуры: президента Лукашенко и его старшего сына Виктора. "Я не планировал избираться на очередной срок руководителем Олимпийского комитета, - заявил на собрании НОК глава государства. - Я, если вас это устраивает, передаю вам своего старшего сына. Обещаю, что воровства, коррупции, нецелевого использования денег не будет. И отношение к спортсменам и тренерам будет самое доброе. Что касается меня, я все равно никуда не уйду от вопросов спорта", - заявил

...Передаю вам своего старшего сына. Обещаю, что воровства, коррупции, нецелевого использования денег не будет Александр Лукашенко президент Республики Беларусь

Кроме того, на олимпийском собрании Александру Лукашенко предложили стать почетным президентом НОК. Однако глава республики посчитал предложение преждевременным и отказался. Он отметил, что избрание новым президентом НОК Виктора Лукашенко пойдет на пользу Олимпийскому комитету, так как "сын всегда скажет отцу в любой момент о той или иной проблеме".

Комментируя слухи о возможной передаче власти в Беларуси от отца к сыну, Лукашенко заявил: "И, самое главное, много вы слышите разговоров: транзит власти, вот тут сейчас Лукашенко старшему как минимум передаст власть, он будет править в стране. Я часто говорил, что в нашей семье это никогда не обсуждалось и обсуждаться не может. Потому что ни один мой ребенок президентом в Белоруссии не будет после меня".

...Много вы слышите разговоров: транзит власти, вот тут сейчас Лукашенко старшему как минимум передаст власть... Я часто говорил, что в нашей семье это никогда не обсуждалось и обсуждаться не может. Потому что ни один мой ребёнок президентом в Беларуси не будет после меня Александр Лукашенко Президент Республики Беларусь

Александр Лукашенко подчеркнул, что после избрания Виктора президентом НОК, тот не будет государственным служащим. "Он сегодня же будет уволен с должности помощника президента по национальной безопасности со всеми вытекающими отсюда последствиями", - сказал он на олимпийском собрании. Виктор Лукашенко также входит с Совет Безопасности Республики Беларусь.

Вице-президентом НОК в пятницу переизбран Дмитрий Довгаленок, а пост первого вице-президента решено ликвидировать. Соответствующее предложение было внесено вновь избранным главой НОК Виктором Лукашенко.

На том же заседании Александр Лукашенко раскритиковал последние выступления сборных страны на чемпионатах по хоккею, биатлону и гандболу и призвал спортсменов к достижение видимых результатов на предстоящих Олимпийских играх в Токио. "Надо давать результат! Я понимаю, это спорт. Но зубами уцепитесь и покажите, что вы можете!" - сказал он. По данным министра спорта и туризма Сергея Ковальчука, до 260 белорусских спортсменов готовятся к Олимпиаде-2021.

В декабре исполком Международного Олимпийского Комитета ввёл санкции против руководства НОК, в том числе Виктора Лукашенко, который до того занимал пост первого вице-президента. Это было связано с тем, что "руководство НОК должным образом не защитило белорусских спортсменов от политической дискриминации", что противоречит Олимпийской хартии.

В прошлом году после выборов белорусского президента до тысячи спортсменов подписались под письмом против насилия силовиков. Ранее сообщалось, что МОК также может принять дальнейшие меры, в том числе - решение о выступлении белорусских спортсменов в Токио под нейтральным олимпийским флагом.