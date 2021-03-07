Тихановская не боится экстрадиции

Светлана Тихановская не боится, что её экстрадируют в Беларусь: об этом она заявила во время визита в Лиссабон; в пятницу МИД Литвы, где Тихановская получила убежище, в довольно жёсткой форме отверг запрос Минска об экстрадиции. По словам литовского министра иностранных дел, "Скорее ад замерзнет, чем мы рассмотрим такие требования".

Светлана Тихановская, экс-кандидат в президенты Беларуси:

"Я не боюсь, потому что знаю, что дружественная Литва, как и любая страна Европейского Союза, не станет экстрадировать меня, ведь все понимают политические мотивы. Так что я чувствую себя в безопасности в Евросоюзе. Для Европы самое время показать, что ценности и права человека — не просто слова, что они могут действовать смело и решительно. Ведь люди страдают каждый день, каждый день их похищают прямо на улицах. Нам несомненно нужна поддержка".

Светлана Тихановская бежала в Литву 11 августа. Минск пытается добиться её выдачи в рамках уголовного дела о преступлениях против порядка управления и общественной безопасности.

После президентских выборов, опасаясь преследований и арестов, Беларусь покинули и многие другие оппозиционные деятели.