Новые санкции против "Северного потока – 2"

Соединённые Штаты во вторник расширили санкции против проекта "Северный поток-2". Среди прочего, под ограничения попало российское судно-трубоукладчик "Фортуна". Оно прокладывает нитку вместо судов швейцарской компании, которая из-за санкций покинула проект ещё в прошлом году. Теперь из-за давления Вашингтона сотрудничество с "Потоком" свернул также немецкий строительный концерн и швейцарская страховая компания.

15 января власти Германии выдали разрешение на продолжение работ. Однако уже через несколько дней его обжаловали немецкие природозащитные организации. В Берлине, впрочем, заявили, что надеются прояснить вопрос с Вашингтоном после того, как дела примет новая администрация.

Сейчас уложено уже более 90% труб. В "Газпроме" полагают, что санкции остановить строительство не смогут, но сильно осложнят логистическую составляющую проекта.

В Вашингтоне заявляют, что "Северный поток-2" поставит Европу в зависимость от российского газа. В Москве обвиняют США в нечестной конкуренции из желания продавать в Европу свой собственный газ.