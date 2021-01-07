Сербы встречают Рождество без патриарха

Православные сербы встречают Рождество без предстоятеля: в конце ноября от коронавируса скончался патриарх Сербский Ириней. Выборы нового намечены на 18 февраля. Рождественскую службу в белградском храме св. Саввы провёл митрополит Хризостом.

Коронавирусные правила значительно повлияли на праздник. Среди прочего, введены ограничения для въезжающих в Сербию, поскольку обычно в это время представители сербской диаспоры массово едут домой.

Тем не менее, верующие не предаются унынию:

"Рождество для нас — это всегда надежда на лучшее завтра. Когда семьи собираются вместе, они прощают друг друга, забывают обо всём плохом и надеются на то, что в будущем всё станет лучше".

В Сербии на Рождество сохранились и многие языческие традиции. Одна из них — сожжение Бадняка, то есть побегов или ветвей молодого дуба. Изначально это символизировало смену календарного цикла. Православная церковь придала обычаю свои значения.