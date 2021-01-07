Россия празднует Рождество в масках

Маски, социальное дистанцирование и молитвы: православные христиане отметили первое Рождество с начала пандемии почти как обычно. Торжественные ночные богослужения прошли в церквях и соборах по всей России.

Владимир Вигилянский, настоятель храма Святой мученицы Татианы: "Сейчас наши органы, следящие за ситуацией с COVID19, увидели, что церковь, это никакая не красная зона. Что здесь все соблюдается намного лучше, чем в общественном транспорте или в магазинах. Здесь соблюдается социальная дистанция, люди стоят в масках".

Этот небольшой храм в нескольких шагах от Кремля был полон верующих. Специальные отметки на полу указывали, где стоять, чтобы держаться на безопасном расстоянии.

"Угроза заражения не больше, чем в любом магазине. Мы помним Пасху, когда действительно храмы были закрыты, и это было, можно сказать, тяжело, своего рода испытанием", - рассказывает прихожанин Даниил.

"Приходишь и чувствуешь, что тебя как-будто защищают здесь. Мы надеемся, что небесные силы защитят нас", - говорит прихожанка Елена.

Тем не менее Русская православная церковь обратилась к своим пожилым прихожанам и к тем, кто находится в группе риска с рекомендацией остаться дома на Рождество и не приходить в храмы во избежание заражения коронавирусом.

Галина Полонская, Euronews: "Предстоятель Русской Православной Церкви призвал прихожан соблюдать все санитарные меры и сравнил тех, кто не верит в COVID19, с теми, кто не верит в Бога".

Президент России Владимир Путин предпочитает встречать Рождество за пределами Москвы. На этот раз он незадолго до полуночи прибыл на остров Липно в Новгородской области и принял участие в рождественском богослужении в церкви Николы.