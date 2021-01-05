Аравийские монархии сняли блокаду Катара

Лидеры стран Персидского залива — Кувейт, Бахрейн, Оман, ОАЭ и Саудовская Аравия — подписали соглашение о прекращении конфликта с Катаром. Документ предусматривает снятие блокады, открытие воздушного пространства, а также морских и сухопутных границ.

Снятие бойкота с Катара — итог 41-го саммита лидеров шести стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, который прошел в Саудовской Аравии.

Несмотря на пандемию коронавируса, аравийские монархи решили встретиться лично, а не виртуально. Саммит должен был пройти в конце 2020 года, но сроки сдвинули из-за запланированного долгожданного примирения между Катаром и его соседями.

По мнению наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана, долгожданное примирение - важный шаг в противодействии Ирану.

Сегодня мы должны объединить усилия для развития нашего региона и противостояния внешним угрозам, в особенности той, что исходит от ядерной программы Ирана. Также это касается его разработки баллистических ракет и разрушительных диверсионных проектов, которые Тегеран и его доверенные лица перенимают из террористической деятельности, направленной на дестабилизацию безопасности и стабильности в регионе Мухаммед бен Салман наследный принц Саудовской Аравии

Летом 2017 года Египет, Саудовская Аравия, Бахрейн и ОАЭ заявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. За этим последовали экономические санкции и транспортная блокада эмирата.

Позднее "квартет" сформировал список требований к Дохе. В их числе охлаждение отношений с Ираном, прекращение всех контактов с террористическими группами, в первую очередь "Братьями-мусульманами", закрытие телеканала "Аль-Джазира" и прекращение военного сотрудничества с Турцией.

Изначально президент Дональд Трамп приветствовал блокаду эмирата, но затем всячески способствовал налаживанию отношений с ним. Катар стратегически важен и для США, там находится американская военная база.

Саудовская Аравия понимает, что грядет новая американская администрация, администрация Джо Байдена. И она, я думаю, займет гораздо более жесткую позицию по отношению к Саудовской Аравии. Так что в интересах Эр-Рияда заняться этим вопрос именно сейчас. И для Саудовской Аравии, это, вероятно, наименее дорогостоящий из серьезных вопросов, которые нужно решать в настоящее время Дания Тафер исполнительный директор Международного форума Gulf

США приложили не немало усилий для урегулирования конфликта. На саммите присутствовал старший советник и зять президента США Джаред Кушнер, который участвовал в переговорах по нормализации отношений между Катаром и четырьмя арабскими странами.