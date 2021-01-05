Аравийские монархии сняли блокаду Катара

Аравийские монархии сняли блокаду КатараКомментарии
Лидеры стран Персидского залива — Кувейт, Бахрейн, Оман, ОАЭ и Саудовская Аравия — подписали соглашение о прекращении конфликта с Катаром. Документ предусматривает снятие блокады, открытие воздушного пространства, а также морских и сухопутных границ.
Снятие бойкота с Катара — итог 41-го саммита лидеров шести стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, который прошел в Саудовской Аравии.
Несмотря на пандемию коронавируса, аравийские монархи решили встретиться лично, а не виртуально. Саммит должен был пройти в конце 2020 года, но сроки сдвинули из-за запланированного долгожданного примирения между Катаром и его соседями.
По мнению наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана, долгожданное примирение - важный шаг в противодействии Ирану.
Летом 2017 года Египет, Саудовская Аравия, Бахрейн и ОАЭ заявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. За этим последовали экономические санкции и транспортная блокада эмирата.
Позднее "квартет" сформировал список требований к Дохе. В их числе охлаждение отношений с Ираном, прекращение всех контактов с террористическими группами, в первую очередь "Братьями-мусульманами", закрытие телеканала "Аль-Джазира" и прекращение военного сотрудничества с Турцией.
Изначально президент Дональд Трамп приветствовал блокаду эмирата, но затем всячески способствовал налаживанию отношений с ним. Катар стратегически важен и для США, там находится американская военная база.
США приложили не немало усилий для урегулирования конфликта. На саммите присутствовал старший советник и зять президента США Джаред Кушнер, который участвовал в переговорах по нормализации отношений между Катаром и четырьмя арабскими странами.