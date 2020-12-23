Эрдоган в 2020 году: от Айи-Софии до психического здоровья Макрона

За этот год президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно принимал решения, которые, по мнению некоторых экспертов, вели к усилению напряженности в регионе и в Евросоюзе.

В марте турецкий лидер заявил о том, что знаменитый собор Айя-София будет преобразован в мечеть. Многие века Святая София считалась самым большим христианским собором в мире, но после захвата османами Константинополя в середине 15 века она была превращена в мечеть. В 1934 Кемаль Ататюрк издал декрет, по которому собор был преобразован в музей, но в июле этого года высший административный суд страны отменил этот указ.

Некоторые расценили это как попытку сплотить консервативных националистов и скрыть последствия экономического кризиса в стране, который усугублялся падением лиры и пандемией.

На международном уровне превращение собора в действующую мечеть было встречено с тревогой, Это решение подверглось критике со стороны Папы римского и руководства православных церквей.

В октябре обострились отношения Турции и Франции. После убийства учителя под Парижем Эммануэль Макрон заявил, что ислам переживает кризис, и призвал построить просвещенный ислам и усилить контроль за финансированием мечетей. Выступая на церемонии прощания с убитым преподавателем, глава государства подчеркнул, что его страна не откажется от свободы слова.

Анкара в ответ выступила за бойкот французских товаров. Эрдоган обвинил Макрона в том, что тот придерживается антиисламских взглядов. Турецкий президент посоветовал французскому коллеге проверить психическое здоровье.

В Турции и во многих других мусульманских странах начались акции протеста. Участники демонстраций жгли французские флаги и портреты Макрона. В руках многие держали карикатуры на французского президента.

Росту напряженности в восточном Средиземноморье способствовала отправка турецкого судна для поиска месторождений нефти и газа. Разведка велась в водах, который Греция считает своей исключительной экономической зоной, а Турция - своей. Спорный район находится недалеко от Кипра. Стороны не признают соглашения о разграничении морских зон и обвиняют друг друга в провокациях.

Действия Анкары представляют собой "угрозу миру и стабильности в регионе", заявил тогда греческий МИД. Афины заявили, что будут добиваться от властей ЕС введения санкций против Анкары.

Возникла угроза военного конфликта. В ситуацию вмешалось руководство НАТО. В результате обе страны установили "горячую линию", чтобы избежать военных столкновений в Средиземном море.

Эта ситуация осложнила и без того непростые отношения Брюсселя и Анкары. Турция - член НАТО, торговый партнер, кроме того, страна принимает миллионы мигрантов. Эрдоган уже не раз угрожал Евросоюзу, что перестанет сдерживать поток беженцев, а это может стать серьезной проблемой для ЕС.