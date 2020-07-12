Айя-София: музей закрыт

Туристы в субботу не смогли попасть в Айя-Софию, вокруг памятника ЮНЕСКО полиция выставила ограждения.

В тот же день президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что мнение других государств не повлияют на решение Анкары о смене статуса собора Святой Софии с музея на мечеть. Ранее Эрдоган заверил, что Айя-Софию смогут посещать все желающие, включая иностранных туристов и представителей других религий.

Турист из Италии говорит: "Я с уважением отношусь к этому решению, в ходе истории судьба этого памятника не раз менялась, с исторической точки зрения это решение — лишь еще одно изменение в ходе истории, возможно в будущем будут и другие".

В ЮНЕСКО призывают турецкие власти к диалогу:

По словам Эрдогана, процесс преобразования собора Святой Софии в мечеть займет шесть месяцев. Первая молитва в стенах бывшего музея будет произнесена 24 июля.

"Я здесь уже был раньше в музее, но теперь хотел посмотреть как Айя-София выглядит в качестве мечети. Я очень расстроился, когда узнал, что она еще не открылась. Но я с нетерпением ждут 24 июля", — говорит выходец из Пакистана.

В пятницу Государственный совет Турции отменил правительственное постановление 1934 года о присвоении собору Святой Софии статуса музея. Затем Эрдоган подписал указ, согласно которому Айя-София становится мечетью. Он также заявил, что "возрождение Айя-Софии — предзнаменование освобождения мечети Аль-Акса в Иерусалиме".

С момента принятия решения о превращении здания в музей в 1934 году вопрос о возвращении ему статуса мечети поднимался неоднократно. Инициаторами выступали как различные религиозные организации, так и отдельные политики, которые подавали петиции в Государственный совет. Этот орган, выполняющий функцию высшего административного суда страны, регулярно отклонял такие заявления из-за возможных политических последствий и туристического значения этого исторического объекта. Однако в марте 2019 года Эрдоган заявил, что статус собора может быть изменен. Такой шаг он назвал ответом на признание Соединенными Штатами Иерусалима столицей Израиля (в декабре 2017 г.) и суверенитета этого государства над Голанскими высотами (в марте 2019 г.).

Софийский собор — памятник византийского зодчества. Он возводился в 532-537 годах по указанию императора Юстиниана, который решил увековечить славу Константинополя. После падения Византийской империи в 1453 году собор был переделан в мечеть. В 1935 году, согласно декрету правительства Турции, подписанному основателем современного турецкого государства Кемалем Ататюрком, собор стал музеем, а с фресок и мозаик были счищены скрывавшие их слои штукатурки. В 1985 году собор был включен в состав памятников всемирного наследия ЮНЕСКО.