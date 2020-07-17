Эрдоган: "Айя-София - наше внутреннее дело"

За неделю до первой пятничной молитвы в соборе Святой Софии в Стамбуле, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган снова сделал заявления, которые в ряде СМИ назвали провокационными.

Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции: "Освобождение "Айя-Софии от оков рабства стало символом нашего единства и солидарности. Эти цепи были сняты и сброшены. И мы рады, что осуществили детскую и юношескую мечту моего поколения. И пусть никто не преуменьшает это в политической риторике. Все не так просто. И никогда не было простым. Но было желание правительства и нашего народа, конечно. И мы его исполнили".

10 июля Государственный совет Турции отменил постановление правительства 1934 года о присвоении собору статуса музея. Затем Эрдоган подписал указ, о превращении собора Айя-София в мечеть и начале там мусульманских богослужений. В ЮНЕСКО, в ряде государств мира, а также в Русской православной церкви и в Ватикане с сожалением отнеслись к этому решению. Выступая перед журналистами, Эрдоган подчеркнул: "Никакие реакции из-за рубежа нас ни к чему не обязывают. Статус собора Святой Софии, наше внутреннее дело. Никто не может вмешиваться в вопросы, касающиеся суверенитета государства и внутренней юрисдикции".

Собор Светой Софии был основан христианским императором Юстинианом и открыт в 537 году. Айя-София стала мечетью в середине XV века, после того, как османы захватили Константинополь. Последние 86 лет собор был музеем.