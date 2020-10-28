Генпрокуратура Анкары возбудила дело против Charlie Hebdo из-за карикатуры на Эрдогана

Генеральная прокуратура Анкары возбудила уголовное дело в отношении французского сатирического издания Charlie Hebdo, опубликовавшего карикатуру на Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщает турецкий канал NTV. Ведомство ссылается на три статьи об оскорблении президента.

Незадолго до этого Управление по связям администрации президента Турции заявило, что страна, "без сомнения, примет необходимые юридические и дипломатические меры в связи с публикацией карикатуры, которую считает аморальной".

На обложке Charlie Hebdo Эрдоган появился в полуголом виде. Со словами "О! Пророк" он задирает подол стоящей рядом служанке в платке и длинном платье. "Эрдоган в частной жизни настоящий весельчак", - гласит подпись к карикатуре.

"Антимусульманская программа президента Франции Макрона приносит свои плоды! Charlie Hebdo только что опубликовал серию так называемых карикатур, полных оскорбительных изображений якобы нашего президента. Мы осуждаем отвратительную попытку этой публикации распространить культурный расизм и ненависть", - написал глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун в Twitter.

Между Францией и Турцией разгорелся дипломатический скандал после выступления Эммануэля Макрона на церемонии прощания с обезглавленным учителем Самуэлем Пати. Он был убит за то, что показал на уроке карикатуры на пророка Мухаммеда. Преступником оказался 18-летний уроженец Москвы чеченского происхождения. Молодой человек пытался сбежать, но его застрелила полиция.

"Самюэль Пати был убит, потому что исламисты желают забрать у нас будущее и знают, что это не получится сделать с такими тихими героями, как он", - заявил Макрон. Он также добавил, что Франция не откажется от карикатур.

После этого Эрдоган посоветовал Макрону проверить психическое здоровье. “Что еще можно сказать о главе государства, который не понимает, что такое свобода вероисповедания, и ведет себя так по отношению к миллионам людей, живущих у него в стране, но исповедующих другую религию?", - заявил турецкий лидер.

Франция вскоре после этого отозвала посла из Турции.