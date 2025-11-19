Зеленский в Турции: Киев намерен вновь усадить Москву за стол переговоров

Президент Украины Владимир Зеленский в среду отправится в Турцию, чтобы попытаться возобновить переговоры о прекращении войны России против Украины.

Киев и Москва официально провели несколько раундов прямых переговоров в Турции весной, но с июля этот процесс заморожен.

Зеленский заявил во вторник, что надеется на возобновление дипломатического процесса.

"Готовим активизацию переговоров, и у нас есть наработанные решения, которые предложим партнёрам", – заявил Зеленский в социальных сетях.

Украинский лидер, скорее всего, представит свой план турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану и спецпосланнику президента США Дональда Трампа Стиву Уиткоффу, который также ожидается в Анкаре в среду.

Российские представители не будут принимать участие в переговорах по Украине в Турции, заявили в Кремле.

Тем не менее, президент России Владимир Путин "открыт" для разговора с США и Турцией по итогам переговоров, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Москва неоднократно отвергала возможность прямых переговоров между Путиным и Зеленским.

Нежелание Кремля вести переговоры

Несмотря на многочисленные попытки организовать саммит Зеленского и Путина, Москва так и не согласилась на такой формат.

Кремль также неоднократно отвергал мирную инициативу Дональда Трампа, предлагавшую приостановить боевые действия на фронте, а затем продолжить мирные переговоры.

Разрушения в жилом районе Киева после российской атаки, Украина, 14 ноября 2025 года. AP Photo

За последние несколько недель Россия активизировала наступление на востоке Украины, в частности, на Покровском направлении, и на юге Украины, в Запорожской области.

Москва также значительно усилила воздушные атаки на Украину, нацеленные на энергетическую инфраструктуру.

Во многих городах Украины гражданское население вынуждено жить без электричества более 15 часов в сутки после ударов российских ракет и беспилотников.

Могут ли возобновиться переговоры о прекращении огня?

В этом году Турция уже принимала несколько раундов переговоров на более низком уровне между Киевом и Москвой. Эти встречи не принесли большого прогресса, и единственным ощутимым результатом стали договорённости о крупном обмене военнопленными.

Во вторник Зеленский заявил, что Киев работает над возобновлением обмена военнопленными.

"Всеми силами приближать окончание войны – это приоритет для Украины. Мы также работаем над возобновлением обменов и возвращением пленных", – отметил глава украинского государства.

Владимир Путин прибывает на базу Элмендорф-Ричардсон на Аляске для встречи с Дональдом Трампом, 15 августа 2025 года. AP Photo

Ранее Трамп выражал своё разочарование Путиным и его отказом снизить свои максималистские требования и согласиться на прекращение огня.

В прошлом месяце президент США заявил, что считает, что Эрдоган может сыграть роль в прекращении войны в Украине, отметив, что у него есть контакты как с Зеленским, так и с Путиным.