Иппотерапия помогает волонтерам справляться со стрессом

Эти молодые женщины приходят на конюшню не столько заниматься конным спортом, сколько снять стресс, многие месяцы Ксения, Анастасия и их подруги были заняты тем, что помогали пациентам с COVID-19. Они работали в красной зоне больниц, помогая выхаживать самых тяжелых, тех, кто не мог сам себя обслуживать.

Напряжение дает о себе знать. Чтобы его снять, девушки-волонтеры решили, что им помогут лошади.

Рассказывает Екатерина Федоренко, замдиректора центра "Добрая лошадка": "Иппотерапия - это возможность общения. В данном случае - общения с лошадью. Возникают связи, тонкие, эмоциональные. Лошади же тоже живут в сообществах, только там это называется табуном. И лошадь прислушивается к человеку, чтобы заставить ее ходить под седлом, требуется проявлять лидерские навыки".

Впечатлениями делится волонтер Анастасия Угоднова: "Ощущение, что ты попадаешь в сказку, как-будто мы все принцессы, которые приходят к своим лошадям. Мне кажется, что это важный и нужный проект, поскольку тут нам помогают вновь обрести равновесие, восстановив нашу эмоциональную сферу".

Проект придумала психолог Ольга Кривозубова, знающая о проблемах выгорания не по наслышке, она помогает волонтерам бесплатно.

Она объясняет: "Эти волонтеры много месяцев находятся или находились на переднем крае борьбы с COVID-19. Они помогали бабушкам и дедушкам, они помогали тем, кто находился в изоляции. Разумеется, это вызывает эмоциональное выгорание, в их жизни очень много стресса, и чтобы им помочь, мы решили создать такую программу поддержки".

Всадницы, ухаживая за лошадьми, ухаживают и за собой.