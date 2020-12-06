Совместное богослужение в спорном монастыре

"Встать на путь диалога и содействовать миру в регионе, стабильности и процветанию" - с таким призывом обратился в пятницу генеральный секретарь ООН к правительствам и народам Армении и Азербайджана.

Состоявшееся на днях в одном из древних монастырей Нагорного Карабаха богослужение как будто вторило призыву: в нём приняли участие представители армянской апостольской церкви, русской православной и албанской.

"Мы находимся в старинном монастыре, который армяне называют "Дадиванк", а удины - потомки кавказских албанцев - Худавенг, - передаёт с места событий корреспондент Euronews Эмин Ибрагимов. - Каждая из сторон заявляет о своих правах на него".

Монастырь этот - древнейший из армянских монастырей, который наши предки построили и молились, - говорит архимандрит Вартанес Абрамян, глава войскового духовенства Вооруженных сил Армении. - Каждый камень, который поставили здесь, с молитвой они поставили, и храм существует до сих пор".

Считается, что монастырь построен в период с XI по XIII-й века и назван в честь Святого Дади, который проповедовал христианство на западе Армении и был последователем апостола Фаддея - одного из семидесяти учеников Христа.

В Азербайджане монастырь называют памятником албанского христанства на Кавказе и утверждают, что он построен в VI и VII веках.

"Я как представитель албано-удинской христианской общины Азербайджана и как геолог могу полностью подтвердить, что это чисто албанская церковь. Эта церковь никакого отношения к армянской церкви не имеет. Я как носитель креста албанской церкви могу с уверенностьтю сказать, что эта церковь чисто албанская, потому что строительные материалы, вяжущие элементы, элементы креста, символы и архитектура отличаются от армянской церкви", - говорит Роберт Мобили, председатель албано-удинской христанской общины Азербайджана.

С ноября 2020 года, по окончании двухмесячного противостояния в Нагорном Карабахе, контроль над территорией, на которой расположен монастырь, перешёл российской миротворческой миссии. В воскресенье в МЧС России заявили об увеличении здесь группировки.