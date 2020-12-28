Французские монахини поют "Катюшу"

Французские монахини из обители Святого Иоанна в Бургундии пляшут и поют "Катюшу". Клип в YouTube собрал уже более 100 тысяч просмотров. Монахини таким образом собирают средства на ремонт.

"Вместе до конца"

Они решились действовать, потому что плясать могут из них не все: в числе 32 монахинь и послушниц есть те, которым в силу возраста и здоровья уже сложно исполнять свои обязанности, и потому им приходится думать о переезде в другие монастыри: их собственное здание не приспособлено для пожилых.

Чтобы не разрушать сложившееся сестринство — их инициатива так и называется, "Вместе до конца" — монахини хотят собрать средства на ремонт келий, подъёмник для инвалидных колясок, переоборудование часовни и аптеку.