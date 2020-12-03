Нагорный Карабах: радость возвращения и слезы расставания

В ходе нынешнего обострения карабахского конфликта одним из первых под контроль Баку перешло село Мадагиз, которому официально уже возвращено азербайджанское название Суговушан. Один мужчина попросил нашу съемочную группу взять его с собой: здесь он родился.

"Нет, они не разрушили дом. Он все еще стоит. А вот балкона больше нет. Мне вспоминается детство. Мама не разрешала нам ходить на озеро, боялась, что мы утонем. Однажды ночью пришел бородатый армянин. Он сказал, что к утру мы должны уехать. Нам разрешили взять только несколько лошадей. Но тут снова появился армянин, взял лошадь под уздцы и сказал: "Эту лошадь вы не заберете". Я был маленький, плакал. Они ее забрали, а мы ушли пешком", - рассказывает Халик Гумбатов.

Ему было 14 лет, когда его семье пришлось уехать. Он видит родные места впервые за 27 лет. Он попросил нас не снимать его слезы радости.

"На пути сюда мы прошли через несколько контрольно-пропускных пунктов. Повсюду одни военные. Но местным жителям не терпится вернуться домой", - передает из села корреспондент Euronews Эмин Ибрагимов.

Свои жилища тем временем покидают армяне. Большинство предпочитает уехать из перешедших под контроль Азербайджана районов. Но некоторые не желают оставлять дома, в которых сами выросли, вне зависимости от того, что им уготовило будущее.

"Если честно, нам, конечно, страшно. А как не бояться? У нас маленькие дети. Но мы боремся за свое существование. Боимся и боремся. Но здесь мы себя чувствуем в большей безопасности, чем в Степанакерте (прим. - или Ханкенди, как город называют азербайджанцы) или в других районах", - говорит Карине Разоян, жительница села Агавно/Забух.

Достигнутое при посредничестве России прекращение огня принесло мир в регион, который на протяжении многих веков страдает от территориального конфликта. Для одних это радость, для других - горе расставания.