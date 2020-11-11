В Сеуле показали беспилотные летающие такси

Демонстрация беспилотных летающих такси и почтовых дронов прошла в среду в Сеуле. Её организовали Минтранс и мэрия столицы, чтобы продемонстрировать южнокорейские разработки в области городского воздушного транспорта, которые могут начать использоваться повсеместно уже через несколько лет. Управление и координация полетов беспилотных воздушных судов осуществляется системой, получившей название K-drone, созданной южнокорейскими инженерами. В настоящее время она может обеспечить одновременное безопасное нахождение в воздухе нескольких аппаратов. Это первые в мире полеты беспилотных такси и грузовых дронов, которые проходят в центре мегаполиса, отметили организаторы. Взлетная площадка оборудована на набережной реки Ханган в престижном бизнес-квартале Ёыйдо, где раньше находился небольшой аэродром. Беспилотник китайского производства, способный перевозить двух пассажиров, успешно поднялся в воздух сделал несколько кругов над рекой и приземлился на то же место. Одновременно в воздухе барражировали более мелкие почтовые дроны, а система K-drone координировала их передвижения: высоту, скорость и направление полета, не допуская возникновения опасных ситуаций. По словам организаторов, над созданием воздушного такси в Южной Корее сейчас работают две компании Hanwha и Hyundai. По их словам, рабочие прототипы планируется создать в 2022 году, а в 2025 году - начать коммерческое производство. Полноценный запуск работы беспилотного воздушного такси планируется на 2028 год.