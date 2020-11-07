Первый энергоблок Белорусской АЭС начал работу и вышел на мощность 400 МВт в соответствии с программами испытаний, мощность энергоблока поэтапно повысят до проектной — 1190 МВт, ввод в промышленную эксплуатацию планируется в первом квартале будущего года. БелАЭС, расположенная в городе Островце Гродненской области — крупнейший российско-белорусский экономический проект. Генподрядчиком выступает "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом"). В Минске не раз подчеркивали, что безопасность станции будет обеспечена в соответствии с самыми высокими стандартами.

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что с запуском атомной электростанции страна становится ядерной державой.

В соседней Литве утверждают, что проект БелАЭС осуществлялся с нарушениями международных требований в сфере ядерной энергетики.

Церемонии подключения первого энергоблока станции прошла на фоне продолжающихся антиправительственных акций протеста. В субботу в Минске были задержаны десятки людей.