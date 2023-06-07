Президент Беларуси помиловал россиянку Софью Сапегу

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Софья Сапега возвращается домой с делегацией губернатора Приморского края

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко помиловал россиянку Софью Сапегу, приговоренную к шести годам лишения свободы. Об этом сообщает агентство «Белта».

По полученной информации, Сапегу передали 7 июня делегации Приморского края, возглавляемой губернатором Олегом Кожемяко.

В своем телеграм-канале Кожемяко написал, что Сапега, которая родилась во Владивостоке, «получила уникальный шанс начать жизнь заново». Он отметил, что именно после его обращения Сапега была помилована.

«Уверен, Софья сделает выводы из этой истории. Это был серьезный урок. Но благодаря доброй воле Александра Григорьевича, вместо шести лет она провела в заключении два. Пусть ошибки юности останутся в прошлом, впереди новая большая жизнь», — заявил губернатор.

Софья Сапега была задержана в Минске в мае 2021 года вместе с бывшим главным редактором телеграм-канала Nexta Романом Протасевичем. Их самолет был принудительно посажен в Беларуси (рейс Ryanair следовал из Афин в Вильнюс). В мае 2022 года ее приговорили к шести годам колонии по статьям о разжигании социальной вражды и незаконном сборе персональных данных. В июне 2022 года Сапега просила Александра Лукашенко о помиловании, но получила отказ. В апреле 2023 года Сапега согласилась на экстрадицию в Россию.